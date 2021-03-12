В Пскове мошенники под видом застройщика пытаются продать квартиры в новостройке

16:40, 12 марта 2021, ПАИ

Неизвестные люди выдают себя за представителей компании «Псковжилстрой» и пытаются продать квартиры в новостройке на Завеличенской, 22. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители застройщка.

Недавно в «Псковжилстрой» стали поступать вопросы от граждан, куда нести деньги по предоплате квартир по указанному адресу. «Но на данный момент этого дома нет в официальной продаже, мы его только презентуем. При этом появились лица, которые уже продают данные квартиры и просят внести какую-то предоплату. На самом деле это незаконно. Скорее всего, это мошенники», - отметили в компании.

В «Псковжилстрое» подчеркнули, что данные квартиры не может реализовать никто, кроме застройщика. «Пока что мы не состоим ни с кем в договорных отношениях, и кроме нас больше никто не имеет права продавать эти квартиры. Данный дом планируем реализовать по новым проектам финансирования с использованием эскроу-счетов. Деньги покупателей замораживаются на эскроу-счете, и ими никто не может воспользоваться до момента ввода дома в эксплуатацию», - подчеркнули в компании.

В «Псковжилстрое» подчеркнули, что продажи квартир начнутся не раньше мая в офисах компании.