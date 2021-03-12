Четвёртый выпуск «Псковского телеграма» выйдет на ПАИ в 17:30

16:46, 12 марта 2021, ПАИ

В пятницу, 12 марта, в 17:30 выйдет четвёртый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» – о самом интересном в псковских Telegram-каналах.

В новом выпуске соведущие обсудят, связаны ли между собой замедление Twitter и падение госсайтов, создание профсоюза «блогеров», ответят на насущные вопросы телеграмеров к псковскому здравоохранению. Кроме того, речь пойдёт о том, почему КПРФ ещё не «Яблоко», а членам последнего освежат память.

Каждая программа состоит из трёх рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка – в последней рубрике будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.