Новый выпуск «Псковского телеграма»: Twitter, странный профсоюз и сеанс освежения памяти

17:30, 12 марта 2021, ПАИ

Четвёртый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел сегодня, 12 марта, в 17:30.

В центре внимания – самые интересные и важные темы недели в региональных и федеральных телеграм-каналах.

В новом выпуске соведущие обсудят, связаны ли между собой замедление «Твиттера» и падение госсайтов, создание профсоюза «блогеров», ответят на насущные вопросы телеграмеров к псковскому здравоохранению. Кроме того, речь пойдет о том, почему КПРФ еще не «Яблоко», а членам последнего освежат память.

Каждая программа состоит из трёх рубрик: События недели, Вам Telegram и Розовая таблетка – в последней рубрике будут обсуждать самые нелепые посты и откровенные фейки в региональных ТГ-каналах.