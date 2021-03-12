Приятная мелочь. Псковичи готовы доплачивать за качественный сервис

18:58, 12 марта 2021, ПАИ

Улыбка, профессионализм, вкус и эмоции – у всего этого есть цена. Жизненные ситуации разнятся, но в сфере обслуживания это имеет прямую форму – чаевые. Придя в бар, ресторан, заказав пиццу или такси, каждый из нас обращает внимание на то, как была предоставлена услуга, и решает для себя, стоит ли поощрять работу дополнительной суммой. Мы решили узнать, как часто на подобные шаги решаются псковичи. По традиции отправились на улицы и спросили прохожих. Ответы собраны в нашем опроснике.



Чаевые – дополнительная награда (или бонус) человеку, которая даётся сверх суммы за услугу или товар. Способ выразить благодарность за старание или качественно выполненное дело. Культура выплаты чаевых существует уже несколько столетий. При этом в разных странах свои правила относительно их размера. Количество сервисов и услуг растёт, но общепринятых стандартов в части суммы нет, как нет и законов, которые это регламентируют. В результате у людей нет чёткого понимания, когда уместно платить больше, а когда делать этого не следует.

Если покопаться в интернете, можно найти массу статистических данных об отношении россиян к бонусам при оказании услуг. Согласно неофициальным данным на 2020 год, только 25 % опрошенных в России всегда оставляют чаевые. При этом 29 % не имеют такой привычки совсем, остальные делают это время от времени. В подавляющем большинстве случаев чаевые оставляют в кафе и ресторанах. Парикмахеров дополнительно благодарит 50 % респондентов, а мастеров по маникюру и педикюру – треть. 18 %, по данным некоторых агрегаторов, оставляют чаевые таксистам. 21 % пользователей доставки еды благодарят курьеров (до пандемии их было вдвое меньше). 15 % респондентов оставляют чаевые заправщикам АЗС. Грузчики, сотрудники гостиниц, мастера по ремонту, сантехники и электрики также получают чаевые, но в более редких случаях.



По результатам нашего опроса, псковичи готовы дать плюс к чеку только тогда, когда они получили качественный сервис: если к тебе отнеслись с должным вниманием, делали всё профессионально и вовремя, не хамили и учли твои пожелания. Среди опрошенных были и те, кто оставляет деньги вне зависимости от качества услуг. «Всегда оставляю чаевые. Так воспитан. Считаю это необходимым и делаю просто от души, а не за что-то», – говорил один из респондентов.

Однако вопрос прежний: сколько платить? И как дать на чай, если все деньги на карте? Тут псковичи видят несколько вариантов: отдать часть налички, которая есть: обычно это сто или пятьдесят рублей. Положить мелочь в специальную ёмкость у кассы. В самых редких случаях – перевести на карту лично или включить бонус в чек. Последний вариант, к слову, с 2021 года запрещён юридически.

В Советском Союзе чаевые считались признаком буржуазности, и люди не платили больше, чем нужно. После распада традиция дополнительно благодарить сотрудников сферы услуг вернулась. Сейчас чаевые нередко составляют основной доход персонала: владельцы бизнеса могут сокращать издержки на зарплату сотрудникам, чтобы установить более низкие цены. Размер вознаграждения обычно остаётся на усмотрение клиента. Псковичи готовы доплатить от 5 до 10 % от суммы чека.

Нам повезло, мы встретили двух иностранцев – из Нидерландов и Аргентины. В Пскове они по работе и учёбе. Мы не могли не спросить у них о том, как к чаевым относятся в их странах. И на удивление всё примерно так же, как и у нас. Качество сервиса определяет необходимость бонуса. Только с поправкой на местные законы. Например, для работников сфер, где распространены чаевые, МРОТ в три раза ниже, чем для тех, чья работа не предусматривает дополнительного вознаграждения. Поэтому чаевые в размере 15-25 % – обязанность. Также они уже включены в счёт в заведениях Бразилии, Иордании и Франции (там эта практика появилась ещё в середине XX века). Таким образом государство старается сделать заработок официантов более стабильным и менее зависимым от воли гостей.

Есть ещё один нюанс, который соблюдают и у нас, и в других странах. Его будет проще объяснить на примере. Скажем, вы пришли в очень дорогую парикмахерскую. Вам сделали дорогую стрижку – тысяч за десять. Учитывая стоимость услуги, чаевые не полагаются. Люди и так получили сполна за свою работу, если вам намекают чаевых, то это считается дурным тоном.





Учитывая всё это, можно сказать, что люди положительно относятся к бонусам за хорошую работу. Наш народ щедр и всегда готов потратиться чуть больше, чтобы выразить благодарность. Порой даже в тех случаях, когда оно того не стоит. Если мы будем взаимовежливы друг с другом, проблем станет гораздо меньше.