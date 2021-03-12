Пьяного водителя мопеда задержали в Невеле

09:37, 13 марта 2021, ПАИ

В Невеле дорожная полиция задержала пьяного водителя мопеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

10 марта в Невеле у дома на улице Карла Маркса остановили для проверки молодого человека за рулём мопеда. 21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 11 марта на улице Ставского в Великих Луках задержали пьяного 33-летнего водителя за рулём ВАЗ-21063.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.