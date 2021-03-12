Следователи организовали проверку по факту гибели людей на пожаре в Псковском районе

11:11, 13 марта 2021, ПАИ

По факту гибели людей на пожаре в Псковском районе следователи организовали проверку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

12 марта на острове имени Белова Псковского района загорелся частный дом. Огонь уничтожил дом и надворную постройку. В ходе осмотра места происшествия обнаружены двое пострадавших, предположительно 87-летняя хозяйка дома и её 60-летняя дочь.

По одной из версий, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В настоящее следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.