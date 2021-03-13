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Общество

На дороге Остров-Гривы произошло ДТП, среди трех пострадавших один ребенок

По дороге на Остров-Гривы рядом с деревней Боровские произошло ДТП, сообщил Псковскому агентству информации корреспондент газеты «Островские вести».«Лоб в лоб» столкнулись два легковых авто. До Боровских лесная дорога петляет, и там есть достаточно опасные повороты.  Три человека пострадали в результате ДТП, среди них – ребенок.  

 

К моменту приезда журналиста один из автомобилей уже был эвакуирован, остался только хендай, и за которым прибыл эвакуатор. На месте аварии работают сотрудник и ДПС, спасатели, «скорая».

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