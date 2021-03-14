С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян

20:41, 14 марта 2021, ПАИ

С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян, передаёт РИА Новости. До сегодняшнего дня налоговики имели право на получение таких данных только в рамках плановых налоговых проверок. Теперь запрос на информацию о вкладах и счетах любого россиянина ведомство может сделать в любое время.

По мнению банковских аналитиков, «целью нововведения является повышение контроля за денежными потоками и людей, и предприятий – не только за доходами, но и за расходами, что позволит сделать выводы о возможном объёме недекларируемых доходов. Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет».

Также отмечается, что нововведение не должно привести к массовому уходу банковских клиентов от безналичных расчётов.

«Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал», – поделился с журналистами агентства старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.