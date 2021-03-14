Великолучанина осудят за незаконный оборот алкоголя и табачных изделий

09:10, 15 марта 2021, ПАИ

Жителя Великих Лук осудят за незаконный оборот алкоголя и табачных изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

С марта по май 2020 года мужчина хранил с целью последующего сбыта в трёх гаражах алкоголь с поддельными акцизными марками и табачные изделия белорусского производства без акцизных марок. В мае того же года он продал часть продукции.

В ходе расследования у обвиняемого изъяли более 7,5 тысяч бутылок различной алкогольной продукции и 12 990 пачек сигарет на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.