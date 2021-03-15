Год науки в библиотеках Пскова открыли флешмобом «Робот – друг человека»

09:44, 15 марта 2021, ПАИ

В библиотеках Пскова стартовал Год науки и технологий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Библиотека – Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева уже подвела итоги первой посвящённой Году науки акции, которая называлась «Робот – друг человека».

За время акции в феврале 38 её участников разместили в социальных сетях рассказы о 42 книгах про роботов. Кроме псковичей в акции «Робот – друг человека» поучаствовали жители Белгородской, Воронежской, Костромской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Челябинской областей, Алтайского и Красноярского краёв, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Крым, а также Донецкой Народной Республики.

Одновременно в читальном зале библиотеки проходила книжно-иллюстративная выставка «Нет преград человеческой мысли», посвящённая Дню российской науки 8 февраля. К этому же дню библиотека «Диалог» подготовила книжную выставку «Наука 0+» для самых маленьких читателей.

Центральная городская библиотека (библиотека на Конной) открыла Год науки большой выставкой научно-популярной книжной серии «История/География/Этнография» и выставкой изданий «Всколыхнувший мир», посвященной Международному дню Дарвина.

В марте на младшем абонементе Библиотеки – Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева началась новая познавательная акция – «Формула гения», посвященная 142-й годовщине со дня рождения Альберта Эйнштейна. Участники этой акции в игровой форме узнают, какие открытия он совершил и что именно изобрёл, а также знакомятся с занимательными фактами из жизни великого учёного. За правильные ответы юные читатели получают фрагменты формулы, которую им необходимо составить к концу каждой игры, чтобы узнать секрет гения.

Детская библиотека «ЛиК» создала виртуальную выставку «От мечты к открытиям. Учёным Псковского края посвящается», а также подготовила интерактивные выставки

«История великих изобретений» и «О сколько нам открытий чудных...».

Читатели библиотеки «ЛиК» также могут принять участие в эрудит-викторине, если они желают продемонстрировать свои знания о современных технологиях, а также сделать новые открытия о событиях в мире науки.

Историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва подготовила к Году науки видеопрезентацию книги «И. К. Кикоин – физика и судьба», а также виртуальную выставку книг из серии «Parvus libellus», которые выпускает издательство «Евразия», специализирующееся на научно-популярных изданиях в области гуманитарных наук.

Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева опубликовала на библиотечном сайте первый выпуск пресс-круиза «По страницам журналов», посвящённый научно-популярной периодике.

Детская экологическая библиотека «Радуга» предлагает своим читателям виртуальную выставку книг из серии «Почему» – «Я умный почемучка». «БиблиоЛюб» Марфы Васильевны Библиолюбовой – поиграть в виртуальные игры и поразгадывать кроссворд «Такие разные науки».