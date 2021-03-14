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Спорт

Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу среди женщин

В минувшие выходные в Пскове завершились финальные соревнования чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд. В споре за звание победителя приняли участие 6 лучших команд, ставших сильнейшими на предварительных этапах зональных и полуфинальных соревнований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортподготовки Псковской области.

Не проиграв ни одной партии за весь турнир, победителем областного чемпионата стала команда города Пскова, обыгравшая в финале волейболисток из Великих Лук со счетом 3:0.

С таким же счетом спортсменки из Псковского района в игре за третье место победили волейболисток Невеля. Последующие места заняли команды из Себежа и Пустошки.

Соревнования стали репетицией перед финальными играми чемпионата СЗФО (предварительного этапа чемпионата России 1 лиги) среди женских команд, который пройдет в Пскове с 19 по 21 марта.

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