Подведены итоги чемпионата Псковской области по волейболу среди женщин

10:46, 15 марта 2021, ПАИ

В минувшие выходные в Пскове завершились финальные соревнования чемпионата Псковской области по волейболу среди женских команд. В споре за звание победителя приняли участие 6 лучших команд, ставших сильнейшими на предварительных этапах зональных и полуфинальных соревнований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортподготовки Псковской области.

Не проиграв ни одной партии за весь турнир, победителем областного чемпионата стала команда города Пскова, обыгравшая в финале волейболисток из Великих Лук со счетом 3:0.

С таким же счетом спортсменки из Псковского района в игре за третье место победили волейболисток Невеля. Последующие места заняли команды из Себежа и Пустошки.

Соревнования стали репетицией перед финальными играми чемпионата СЗФО (предварительного этапа чемпионата России 1 лиги) среди женских команд, который пройдет в Пскове с 19 по 21 марта.