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Общество

Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова

Подрядчика обязали заново отремонтировать лестницу в Ботаническом саду Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Псковичи неоднократно жаловались на некачественный ремонт лестницы в управление городского хозяйства.

Капремонт лестницы выполняла компания ООО «Гепард». В декабре 2020 года объект был сдан в эксплуатацию. Однако при осмотре лестницы 1 марта обнаружились дефекты в виде сколов и выбоин на поверхностях и торцах ступеней; обнажения стальных прутков армирования; расслоения в результате утраты бетоном прочности, коррозия бетона.

В соответствии с заключенным контрактом срок гарантии на выполненные работы и входящие в них материалы устанавливается продолжительностью 5 лет от даты подписания акта выполненных работ.

В адрес подрядной организации направлена претензия о необходимости до 19 марта за свой счет устранить все дефекты.

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