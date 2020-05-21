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Обзор сантехники Grohe

 

сантехника groheGrohe – это мировой лидер в сфере производства сантехнических решений для ванных и душа. Он использует инновационные технологии, которые позволят улучшить функциональность, повысить надежность и долговечность выпускаемого товара. Сегодня под этой торговой маркой выпускается широкий ассортимент сантехники:

Вся сантехника Grohe выпускается из прочных материалов. Они отличаются устойчивостью к воздействию влаги, поэтому даже при ежедневном использовании оборудование сохраняет первозданный вид. На поверхности не образуется ржавчина, сколы и трещины, если соблюдать правила эксплуатации. Купить оборудование можно без проблем, так как в большинстве российских городов работают официальные представители: Москва и область, Псков и Псковская область, Санкт-Петербург. Крупные поставщики стирают территориальные границы, так как могут доставить оборудование в любой населенный пункт страны.

Где стоит покупать сантехнику Грохе?

Если вас привлекает сантехника Grohe, то при покупке оригинального товара вы сможете оценить все преимущества представленного бренда. Изучите предложения от магазинов и салонов, которые сотрудничают напрямую с заводом. Это исключает участие посредников, поэтому цены будут ниже. Это тот случай, когда можно сэкономить без ущерба для качества.

При продаже оригинального товара обязательно выдается гарантийный талон. Если в период действия гарантии будет выявлен заводской брак, то проводится бесплатная замена. С консультантами сертифицированных магазинов и официальных дилеров можно проконсультироваться по вопросам выбора подходящего сантехнического оборудования.

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