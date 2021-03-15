Сергей Грахов: Псковская область успешно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»

15:26, 15 марта 2021, ПАИ

Псковская область успешно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Жильё». Об этом заявил председатель комитет по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире проекта ПАИ-live 15 марта.

По словам Грахова, проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках нацпроекта «Жильё», направлен не только на благоустройство территорий, но и на то, «чтобы люди, граждане, жители нашего региона поняли, что красивая территория – это зависит от них, от их пожеланий, от того, чего они хотят».

«Мы должны, цель этого проекта в том, чтобы люди сами планировали ту местность, где они хотят жить, как они хотят проводить своё свободное время, со своей семьей, друзьями, где они хотят именно гулять: в парках, скверах, на набережных. Это, наверное, такая основная вещь, социальный момент этого национального проекта. Мы достаточно успешно участвуем в этом национальном проекте», - сказал Грахов.