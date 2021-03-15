0
18:20
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
18:11
Призыв Родины. Мнения псковичей по вопросу воинской повинности
17:41
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
17:11
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
17:05
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
16:50
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
16:34
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
Еще новости
Общество

Проверить подлинность товара псковичи могут с помощью мобильного приложения

С помощью мобильного приложения псковичи могут проверить товар на подлинность. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Ольга Кольцова в эфире проекта ПАИ-live 15 марта.

Не так давно был введен механизм нового контроля за оборотом товаров специальными средствами, которые называются Data Matrix. В QR-коде зашифрована вся информация о товаре – когда он был произведён, безопасен ли он, а также отслеживается весь его путь.

«Можно поставить на телефон приложение «Честный знак», и любой потребитель сможет считать всю информацию о товаре», – отметила Ольга Кольцова.

Если знак товара поддельный, то приложение не сможет его считать. В этом случае потребитель сможет обратиться в Роспотребнадзор. В таком случае предприятие будут привлекать к административной ответственности. Если нарушение носит глобальный характер, предприятие могут закрыть.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В Псковской области увеличилось количество жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли Проверить подлинность товара псковичи могут с помощью мобильного приложения Ольга Кольцова: Псковичей не беспокоит проблема пластика и экологии Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой В Псковской области уже заключили 40% контрактов по проектам благоустройства на 2021 год Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» Грахов: Главы муниципалитетов бьются, чтобы привлечь средства проекта «Формирование комфортной городской среды» О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов Грахов: Парк на проспекте Энтузиастов – один из наиболее ярких примеров участия псковичей в формировании комфортной городской среды Сергей Грахов: Псковская область успешно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
15 марта 2021
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
15 марта 2021
Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
15 марта 2021
Во время ремонта Октябрьский проспект в Пскове полностью перекрывать не будут
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
15 марта 2021
ЦУР – важнейший канал коммуникации между обществом и властью — Александр Малькевич
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
15 марта 2021
Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
15 марта 2021
Более 158 млн рублей выделено Псковской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов
15 марта 2021
О нововведении при выборе проектов благоустройства общественных территорий рассказал Сергей Грахов
Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым
15 марта 2021
Голосуй за благоустройство – ПАИ-live с Сергеем Граховым

Идет загрузка...