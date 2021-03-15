Проверить подлинность товара псковичи могут с помощью мобильного приложения

17:51, 15 марта 2021, ПАИ

С помощью мобильного приложения псковичи могут проверить товар на подлинность. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Ольга Кольцова в эфире проекта ПАИ-live 15 марта.

Не так давно был введен механизм нового контроля за оборотом товаров специальными средствами, которые называются Data Matrix. В QR-коде зашифрована вся информация о товаре – когда он был произведён, безопасен ли он, а также отслеживается весь его путь.

«Можно поставить на телефон приложение «Честный знак», и любой потребитель сможет считать всю информацию о товаре», – отметила Ольга Кольцова.

Если знак товара поддельный, то приложение не сможет его считать. В этом случае потребитель сможет обратиться в Роспотребнадзор. В таком случае предприятие будут привлекать к административной ответственности. Если нарушение носит глобальный характер, предприятие могут закрыть.