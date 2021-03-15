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Общество

В Псковской области увеличилось количество жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли

Количество жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли увеличилось в Псковской области. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Ольга Кольцова в эфире проекта ПАИ-live 15 марта.

В условиях пандемии замечен рост жалоб потребителей на товары, приобретенные дистанционным способом (через интернет, каталоги, телефон или телевизор). Чаще жалобы поступают от граждан старше 60 лет.

«Когда вы видите товар по телевизору, он выглядит определённым образом, но не всегда оправдываются надежды на то, что мы хотим приобрести», – отметила Ольга Кольцова.

Специалист рассказала, что каждый покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней. 

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