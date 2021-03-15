Нарушившие масочный режим псковичи продолжают жаловаться в Роспотребнадзор

18:03, 15 марта 2021, ПАИ

В Роспотребнадзор продолжают поступать жалобы от псковичей, которые нарушили масочный режим. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Ольга Кольцова в эфире проекта ПАИ-live 15 марта.

С марта 2020 года Роспотребнадзора вышел на передний план борьбы с коронавирусом.

«Очень поражают люди, которые жалуются на то, что их не обслуживают без маски, – рассказала Ольга Кольцова. – Вроде прошёл большой промежуток времени, но всё равно продолжается волна негодования и возмущений граждан, в наш адрес поступают письма».

По словам специалиста, еженедельно фиксируется снижение новых случаев заражения коронавирусом.

«Мы боремся, стараемся и работаем без выходных с марта прошлого года, – подчеркнула Кольцова. – Мы надеемся, что победим эту болезнь».