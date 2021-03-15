Грахов: Главы муниципалитетов бьются, чтобы привлечь средства проекта «Формирование комфортной городской среды»

16:22, 15 марта 2021, ПАИ

Главы муниципалитетов Псковской области бьются, чтобы привлечь средства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.

По словам Сергея Грахова, в основной массе все муниципалитеты Псковской области активно участвуют в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Главы районов, городские руководители поняли, что с помощью этого проекта можно сделать их населенный пункт красивым. И они действительно бьются за деньги… Бьются за них, просят ещё, очень активно обращаются и в комитет, и напрямую к губернатору, говорят: дайте нам ещё, мы готовы работать», – пояснил Сергей Грахов активность муниципалитетов в реализации федерального проекта.