Грахов: Главы муниципалитетов бьются, чтобы привлечь средства проекта «Формирование комфортной городской среды»
Главы муниципалитетов Псковской области бьются, чтобы привлечь средства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 15 марта.
По словам Сергея Грахова, в основной массе все муниципалитеты Псковской области активно участвуют в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Главы районов, городские руководители поняли, что с помощью этого проекта можно сделать их населенный пункт красивым. И они действительно бьются за деньги… Бьются за них, просят ещё, очень активно обращаются и в комитет, и напрямую к губернатору, говорят: дайте нам ещё, мы готовы работать», – пояснил Сергей Грахов активность муниципалитетов в реализации федерального проекта.