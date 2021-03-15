Защита прав потребителей – ПАИ-live с Ольгой Кольцовой

16:50, 15 марта 2021, ПАИ

Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Псковской области Ольга Кольцова стала гостьей ПАИ-live 15 марта.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходит под эгидой борьбы с отходами из пластика - проблемой, считающейся во всех странах мира одной из самых больших угроз экологии.

Как действовать при опасении, что здоровью человека может быть нанесён ущерб токсичным товаром или упаковкой? Как защититься от недобросовестных продавцов в интернете и телевизионных магазинах и получить от них компенсацию? Насколько эффективны меры борьбы с пандемией коронавируса в Псковской области?

Об этом и многом другом рассказывает Ольга Кольцова.