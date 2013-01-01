Вернуться на главную страницу Фото 1 из 30 Фоторепортаж: Октябрьский проспект ремонтируют в Пскове

Фото: Арсений Тимашов



На Октябрьском проспекте начали подготовку дорожного полотна к фрезерованию. Подрядчик приступил к ремонту Октябрьского проспекта в Пскове. Полностью перекрывать проспект на время ремонта не планируется, для выполнения дорожных работ будут закрывать по одной полосе. Движение автотранспорта будет организовано согласно утвержденной схеме. Срок завершения работ — 31 августа. Сейчас дорожные рабочие снимают канализационные люки и закрывают их временными металлическими крышками. Через несколько дней подрядчик приступит к срезке изношенного асфальта.