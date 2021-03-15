Ребёнок провалился под лёд Великой напротив областной больницы
Напротив областной больницы по хрупкому льду гулял ребёнок 9-10 лет. Свидетели сообщают, что ребёнок был один. Когда он провалился под лёд, прохожие кинулись его спасать. Один из них был на велосипеде. Как сообщают очевидцы, сначала пытались зацепить парня велосипедом, чтобы он ухватился. Но ничего не получилось. Тогда один из прохожих прыгнул к мальчику и вытащил его из полыньи. Сейчас пострадавшего мальчика отогревают в автомобиле. Он будет доставлен в лечебное учреждение для осмотра врачом.