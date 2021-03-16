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Общество

В Псковском районе прокуратура обязала застройщика обустроить тепловой пункт за 3,5 млн

После вмешательства прокуратуры в жилом доме на улице Владимирской, 11 в деревне Родина Псковского района появился индивидуальный тепловой пункт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По обращению жителей многоквартирного дома была проведена проверка соблюдения жилищного законодательства. Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства застройщик не обеспечил подключение жилого дома к теплоснабжению по постоянной схеме.  

В этой связи прокурор района внес в адрес руководителя ООО «ЭГЛЕ» представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. На данный момент застройщик провел работы по закупке и монтажу индивидуального теплового пункта на общую сумму более 3,5 млн рублей.

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