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Общество

К обрушению арки может привести проблемная зона в строящемся Соцгородке в Пскове

В Пскове к обрушению арки может привести проблемная зона в строящемся Социальном городке. Об этом доложил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов во время визита губернатора Михаила Ведерникова на объект, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

16 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства объекта. Сергей Грахов доложил главе региона, что здесь есть проблемная зона – переход от одного корпуса к другому. В случае нагрузки людьми и оборудованием может произойти обрушение, уточнил Грахов.

Сейчас данный вопрос решают конструкторы и инженеры.

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