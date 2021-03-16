За жестокое избиение отчима осудят жителя Порхова

12:16, 16 марта 2021, ПАИ

17-летнего жителя Порховского района будут судить за жестокое избиение отчима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

13 февраля текущего года в одном из домов в Порховском районе произошёл конфликт, который перерос в драку. Пасынок нанёс множество ударов отчиму, который получил черепно-мозговую травму, перелом правой руки и рёбер с повреждением легкого, а также ушибы и гематомы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.