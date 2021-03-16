В Псковской области традиционно проводятся этап чемпионата и три этапа Кубка России по ралли

13:11, 16 марта 2021, ПАИ

Три этапа Кубка России и один этап чемпионата России по ралли проведут в Псковской области. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире проекта ПАИ-live 16 марта.

«За Псковской областью закрепилось право проведения трёх этапов кубка России и этапа чемпионата России по ралли», – отметил Олег Мыслевич.

Традиционно сезон начнётся с проведения этапа Кубка России – ралли «Голубые озера». В этом году этот этап планируется провести в Пустошкинском районе 24-25 апреля.

Далее регион традиционно ждёт ралли «900 озёр». Гонки будут проходить в первые выходные июля в Опочецком и Себежском районах. Не исключено, что в организации будет задействован и Новоржевский район, уточнил Мыслевич.

С 30 сентября по 3 октября планируется проведение финального этапа кубка России – ралли «Пушкинские Горы – 2021» – в Бежаницком, Новоржевском, Опочецком и Пушкиногорском районах.

Знаковым событием в автоспорте Псковской области в этом году, по словам Олега Мыслевича, будет четвертый этап чемпионата России по ралли «Ралли Псков – 2021».

«В этом году мы отмечаем его 20-летие. И также этот этап чемпионата России будет являться финальным этапом чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», проект этот также юбилейный, в этом году мы отмечаем 10-летие», – подчеркнул Олег Мыслевич. Мероприятие планируется провести с 29 июля по 1 августа.