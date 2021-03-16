В России стартовало серийное производство автобусов на сжиженном природном газе

17:34, 16 марта 2021, ПАИ

Началось производство серийного выпуска автобусов на сжиженном природном газе на Ликинском автобусном заводе, входящем в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, сообщают «Известия».

В компании рассказывают, что низкопольная модель ЛиАЗ-5292 LNG является первым автобусом большого класса на сертифицированном и серийно выпускающемся новом типе топлива в России.

«Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности: на испытательных полигонах, в сложном рельефе, в условиях тестовой эксплуатации на реальных маршрутах», — заявили в компании.

Отмечается, что новый автобус сможет перевозить 111 пассажиров. Из преимуществ выделяют: низкие полы, наклон в сторону дверей, как систему книлинга, USB-порты, видеонаблюдение и климат-контроль, а также специальное оборудование для маломобильных пассажиров.

Использование сжиженного газа в качестве топлива позволяет сократить затраты примерно в два раза. А также природный газ более экологичный по сравнению с бензином и дизельным топливом.