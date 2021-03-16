0
20:22
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
19:41
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
18:48
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
18:30
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
17:23
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
16:48
В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники
15:14
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Еще новости
Общество

В России стартовало серийное производство автобусов на сжиженном природном газе

Фото Pixabay.com

 

Началось производство серийного выпуска автобусов на сжиженном природном газе на Ликинском автобусном заводе, входящем в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски, сообщают «Известия».

В компании рассказывают, что низкопольная модель ЛиАЗ-5292 LNG является первым автобусом большого класса на сертифицированном и серийно выпускающемся новом типе топлива в России.

«Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности: на испытательных полигонах, в сложном рельефе, в условиях тестовой эксплуатации на реальных маршрутах», — заявили в компании.

Отмечается, что новый автобус сможет перевозить 111 пассажиров. Из преимуществ выделяют: низкие полы, наклон в сторону дверей, как систему книлинга, USB-порты, видеонаблюдение и климат-контроль, а также специальное оборудование для маломобильных пассажиров.

Использование сжиженного газа в качестве топлива позволяет сократить затраты примерно в два раза. А также природный газ более экологичный по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
16 марта 2021
Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
16 марта 2021
В Госдуме не прошёл законопроект, разрешающий усыпление животных
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
16 марта 2021
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды сотрудникам Главного управления МЧС
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
16 марта 2021
Телефон во время движения дополнительный отвлекающий момент для водителя
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
16 марта 2021
Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области
В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники
16 марта 2021
В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
16 марта 2021
Вечный бой – ПАИ-live c Сергеем Титовым
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом
16 марта 2021
Ночью и днём 17 марта в Псковской области будет идти дождь с мокрым снегом

Идет загрузка...