0
10:09
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
15:51
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
18:06
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
09:48
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
13:49
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
20:15
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
Еще новости
Маркет

Оборудование для приготовления кулинарных шедевров

При приготовлении блюд в местах общественного питания в Пскове и области рассматривается разное оборудование. Лидирующие позиции занимает пекарский шкаф, получивший широкое распространение не только в пищевой промышленности. Рестораны и бары, проанализировав возможные выгоды, начали переходить на производство своих собственных хлебобулочных изделий. Однако производством выпечки названное оборудование не ограничивается. Часто модели применяются для приготовления блюд из мяса, рыбы и т. д. Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют рассматривать такие шкафы преимущественно для выпечки свежего хлеба, который по достоинству оценят члены семьи, а также клиенты кафе и ресторанов.

Главным элементом, без которого функционирование той или иной модели невозможно, являются пекарные камеры, в которых, в свою очередь, предусмотрено наличие ТЭНов, Они несут ответственность за нагревание противня, на котором находятся заготовки и воздух.

Во время выбора пекарского шкафа необходимо принимать во внимание число секций и габариты. Число секций варьируется в пределах четырех. В зависимости от количества выбирается мощность и производительность той или иной модели. В некоторых моделях имеется возможность установки специальной камеры, которая устанавливается внизу и становится опорой. Если говорить о времени разогрева, практически у всех предложений оно варьируется в пределах пятидесяти минут.

Во время работы желательно контролировать в камере режим температуры и выбирать для нагрева ТЭНов наиболее оптимальный режим. Если планируется добавить в парогенератор воду, важно следить за тем, чтобы туда не попала лишняя жидкость.

На сайте 4vkusa.mirtesen.ru есть вкусные и полезные рецепты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
21 мая 2020
Медико-диагностический центр «Мед-Скан»: более года успешной работы
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
10 марта 2020
Tele2 подвела итоги десятилетней работы в Псковской области
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
06 марта 2020
Псковичей приглашают провести неделю Святого Патрика в ресторане «Munhell»
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
25 декабря 2019
В Псков приходит федеральная сеть выгодных брендов
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка» 2
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
27 сентября 2019
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
04 сентября 2019
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»

Идет загрузка...