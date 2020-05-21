Оборудование для приготовления кулинарных шедевров

13:12, 16 марта 2021, ПАИ

При приготовлении блюд в местах общественного питания в Пскове и области рассматривается разное оборудование. Лидирующие позиции занимает пекарский шкаф, получивший широкое распространение не только в пищевой промышленности. Рестораны и бары, проанализировав возможные выгоды, начали переходить на производство своих собственных хлебобулочных изделий. Однако производством выпечки названное оборудование не ограничивается. Часто модели применяются для приготовления блюд из мяса, рыбы и т. д. Тем не менее специалисты настоятельно рекомендуют рассматривать такие шкафы преимущественно для выпечки свежего хлеба, который по достоинству оценят члены семьи, а также клиенты кафе и ресторанов.

Главным элементом, без которого функционирование той или иной модели невозможно, являются пекарные камеры, в которых, в свою очередь, предусмотрено наличие ТЭНов, Они несут ответственность за нагревание противня, на котором находятся заготовки и воздух.

Во время выбора пекарского шкафа необходимо принимать во внимание число секций и габариты. Число секций варьируется в пределах четырех. В зависимости от количества выбирается мощность и производительность той или иной модели. В некоторых моделях имеется возможность установки специальной камеры, которая устанавливается внизу и становится опорой. Если говорить о времени разогрева, практически у всех предложений оно варьируется в пределах пятидесяти минут.

Во время работы желательно контролировать в камере режим температуры и выбирать для нагрева ТЭНов наиболее оптимальный режим. Если планируется добавить в парогенератор воду, важно следить за тем, чтобы туда не попала лишняя жидкость.

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