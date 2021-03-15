0
18:20
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
20:41
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
23:11
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
17:02
В Псковской области выросли цены на продукты к Масленице
10:00
Здоровое питание без компромиссов – ПАИ-live c гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом
20:02
Марина Гаращенко посетила поликлинику и районную больницу в Дедовичах
13:26
На 7,9% выросли инвестиции в основной капитал в Псковской области в 2020 году
Еще новости
Экономика

Предоставлять друг другу бюджетные кредиты смогут муниципалитеты Псковской области

Муниципальные образования в составе одного субъекта РФ могут предоставлять друг другу бюджетные кредиты – такую возможность, предусмотренную для регионов федеральным законодательством, предложено законодательно установить на областном уровне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект закона «О дополнительных случаях предоставления в 2021 году бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области» внёс на рассмотрение регионального парламента губернатор Михаил Ведерников.

Практика предоставления так называемых горизонтальных бюджетных кредитов появилась в 2020 году – соответствующий федеральный закон был принят по инициативе группы сенаторов верхней палаты российского парламента. Введение этой нормы дало право тем муниципалитетам, на территории которых располагаются инвестиционные проекты и в связи с этим появляется избыточная налоговая база, помогать соседним муниципальным образованиям.

Горизонтальные бюджетные кредиты могут стать дополнительным ресурсом для решения вопросов местного значения – такие кредиты значительно дешевле коммерческих и взять их можно на срок до трёх лет.

Согласно законопроекту бюджетный кредит может быть предоставлен на основании обращения главы местной администрации муниципального образования и должен быть оформлен соглашением. Цель заимствования и размеры платы за пользование кредитом устанавливаются на муниципальном уровне.

Спикер Собрания Александр Котов направил законопроект для предварительного рассмотрения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
15 марта 2021
Не удивляйтесь, если рэп Моргенштерна окажется о кредитах и ипотеке
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
14 марта 2021
С 17 марта налоговые органы получат расширенный доступ к банковским счетам россиян
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
11 марта 2021
Генеральный секретарь ООН предрёк голод миллионам людей
В Псковской области выросли цены на продукты к Масленице
10 марта 2021
В Псковской области выросли цены на продукты к Масленице
Здоровое питание без компромиссов – ПАИ-live c гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом
10 марта 2021
Здоровое питание без компромиссов – ПАИ-live c гендиректором «Сибирского гостинца» Дмитрием Ходасом
Марина Гаращенко посетила поликлинику и районную больницу в Дедовичах
09 марта 2021
Марина Гаращенко посетила поликлинику и районную больницу в Дедовичах
На 7,9% выросли инвестиции в основной капитал в Псковской области в 2020 году
05 марта 2021
На 7,9% выросли инвестиции в основной капитал в Псковской области в 2020 году
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области
03 марта 2021
«Буфер» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов Псковской области

Идет загрузка...