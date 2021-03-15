Предоставлять друг другу бюджетные кредиты смогут муниципалитеты Псковской области

14:00, 16 марта 2021, ПАИ

Муниципальные образования в составе одного субъекта РФ могут предоставлять друг другу бюджетные кредиты – такую возможность, предусмотренную для регионов федеральным законодательством, предложено законодательно установить на областном уровне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Проект закона «О дополнительных случаях предоставления в 2021 году бюджетного кредита из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав Псковской области» внёс на рассмотрение регионального парламента губернатор Михаил Ведерников.

Практика предоставления так называемых горизонтальных бюджетных кредитов появилась в 2020 году – соответствующий федеральный закон был принят по инициативе группы сенаторов верхней палаты российского парламента. Введение этой нормы дало право тем муниципалитетам, на территории которых располагаются инвестиционные проекты и в связи с этим появляется избыточная налоговая база, помогать соседним муниципальным образованиям.

Горизонтальные бюджетные кредиты могут стать дополнительным ресурсом для решения вопросов местного значения – такие кредиты значительно дешевле коммерческих и взять их можно на срок до трёх лет.

Согласно законопроекту бюджетный кредит может быть предоставлен на основании обращения главы местной администрации муниципального образования и должен быть оформлен соглашением. Цель заимствования и размеры платы за пользование кредитом устанавливаются на муниципальном уровне.

Спикер Собрания Александр Котов направил законопроект для предварительного рассмотрения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.