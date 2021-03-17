О недолгой «карьере» закладчиков и о псковских криминальных гениях – в интервью с Сергеем Титовым

23:55, 16 марта 2021, ПАИ

В эфире ПАИ-live начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов рассказал о статистике раскрываемости наркопреступлений, о среднем «трудовом стаже» низшего звена криминальной пирамиды и псковских гениальных химиках.

Производство на местах

– Веяния последнего времени – это переход продавцов наркотического зелья в интернет. С другой стороны, пандемия тоже вынудила многие сферы перейти в онлайн. Как-то на вашу работу повлияла эта ситуация?

– И в 2020 году, и в начале 2021 года, к сожалению, в условиях пандемии приходится работать не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и всей полиции, да и гражданам в целом. В части незаконного оборота наркотиков есть, конечно, определённые тенденции в нескольких направлениях, одна из них – это увеличение количества нарколабораторий, которые производят наркотические вещества на территории Псковской области и в целом Российской Федерации.

– Из-за меньшего трафика?

– Да, с учётом того, что в 2020 году были закрыты границы и возможность ввоза, так называемый трафик наркотических средств на территории России был приостановлен, и, естественно, стали восполнять потребности в наркотических веществах организацией лабораторий на территории Псковской области. Управление было к этому готово, и за 2020 год были выявлены четыре нарколаборатории по производству наркотических веществ, две из них работали на сбыт наркотиков на территории Санкт-Петербурга, а две – на территории Псковской области.

– А это как происходит? В городской черте или в удалённых районах? Это наши жители или приезжие люди, специалисты из-за рубежа?

– Если охарактеризовать граждан, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, и места производства, то две лаборатории были выявлены на границе Ленинградской и Псковской областей – чтобы было удобно перевозить в дальнейшем наркотические вещества в Санкт-Петербург. Это граница, это труднодоступные населённые пункты, заброшенные дома, часть из них сдавалась местными жителями, и граждане, которые осуществляли сбыт и производство наркотиков, – это граждане Санкт-Петербурга.

Что касается двух других лабораторий, то здесь были изобличены граждане, проживающие в Пскове, которые, наоборот, наркотические вещества частью сбывали на территории города, а часть предназначалась для интернет-магазинов, для сбыта бесконтактным способом на территории всей Российской Федерации.

Неуловимых нет

– Бесконтактный способ усложнил вашу работу? Для этого же нужно было серьёзно пересмотреть подходы к работе: наверняка нужна специализированная техника, особые специалисты. Как вам удавалось на эти вызовы реагировать?

– Бесконтактный сбыт наркотиков на территории не только Псковской области, но и Российской Федерации несёт большие проблемы со сбытом наркотических веществ через интернет. Если характеризовать преступность на территории Псковской области, то из 1 814 преступлений, которые были выявлены за 2020 год, 653 связаны с незаконным оборотом, сбытом наркотиков бесконтактным способом. Понятно, что порядка 40 % – это сбыт наркотических веществ именно бесконтактным способом.

Что касается самого сбыта наркотиков, то он, конечно, не нов для нас. Сбыт наркотиков бесконтактным способом, путём тайников, закладок, помещения наркотических веществ насчитывает уже порядка пяти лет. Но в последние годы (2019–2020-й) тенденция сбыта наркотиков именно бесконтактно – это порядка 70 % на территории Псковской области.

Несомненно, в том числе и руководством УМВД России по Псковской области в лице начальника УМВД России по Псковской области Алексея Овсянникова, принимались достаточно серьёзные меры для укрепления подразделений, связанных с IT-технологиями, интернетом не только по линии законов об обороте наркотиков, – такие подразделения созданы и в уголовном розыске, и в экономической безопасности. Львиная доля общеуголовных преступлений, которые не связаны с незаконным оборотом наркотиков, – это телефонные мошенничества либо кражи денежных средств с банковских карт, то есть тоже большое количество преступлений, и, к сожалению, граждане несут финансовые потери.

Что касается наших подразделений, они укреплены специалистами. Выявление лиц, которые занимаются сбытом наркотиков бесконтактным способом, достаточно сложное и трудоёмкое. Чтобы провести определённые мероприятия, необходимо провести анализ банковских карт, перевода денежных средств и тому подобное – порядка 20-30 операций, которые необходимо установить в отношении лица, которое сбывает наркотические вещества бесконтактным способом. Но подразделение достаточно успешно работало.

– Получается, более 800 случаев выявления.

– 654 – это сбыт наркотиков именно бесконтактным способом. За прошлый год к уголовной ответственности привлечены с направлением уголовных дел 224 гражданина, которые сбывали наркотические вещества, и из них половина – это лица, которые сбывали наркотические вещества бесконтактным способом.

– То есть бесконтактный способ совершенно не гарантирует безопасность. Бытует мнение, что они недосягаемы, их не могут поймать. Это не так.

– Это не так, потому что полиция не стоит на месте, и наша основная задача – выявление не только лиц, которые помещают наркотические вещества в тайники, закладки, так называемых закладчиков.

– Это низшее звено, получается?

– Это низшее звено. Но низшее звено – так называемые граффитчики, которые наносят граффити-рекламу на здания.

– За это тоже можно понести наказание?

– Это тоже влечёт за собой административную ответственность либо штраф. В основном это штраф.

– И вы таких задерживали?

– Тоже задерживали, да. Два лица были задержаны в 2020 году. Так вот, мы не только закладчиков задерживаем, но и курьеров, и организаторов магазинов, администраторов интернет-магазинов. Все эти лица привлечены к уголовной ответственности в 2020 году.

На самом деле много бытует мнений о том, что занимаются только обыкновенными закладчиками и никто не выстраивает работу по изобличению преступных групп. Так вот, за 2020 год в суды были направлены уголовные дела в отношении 20 лиц, которые занимались сбытом наркотиков как раз в формах либо организованной преступной группы, либо организованных преступных сообществ.

– А для них строже наказание, чем для низшего звена?

– Как правило, они все наказываются. Если человек участвует в незаконном обороте наркотиков как закладчик или курьер, он тоже входит в организованную преступную группу.

12 лет за три месяца

– Какие наказания за это грозят?

– За сбыт наркотических веществ можно получить больше, чем за убийство. Недавно был осуждён гражданин, который занимался бесконтактным сбытом наркотиков, – получил 12 лет лишения свободы. Человек, который изготавливал наркотические вещества (здесь в 2019 году была выявлена лаборатория, долго расследовалось уголовное дело, направлено было в суд), получил 16 лет лишения свободы.

– Насколько я слышал, студенты часто попадают, многие, наверно, от глупости, от наивности: кажется, не убийство, не грабеж – лёгкое занятие, а в результате серьёзные сроки. Вы сталкивались с тем, что кто-то агитирует не осознающих, на что идут, молодых людей?

– Да, на самом деле управление не только работает в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, но и проводит профилактическую работу: за 2020 год мы провели порядка 250 мероприятий с различными категориями, в том числе с несовершеннолетними, студентами.

Что касается студентов, то работа, которая была проведена в 2019 и 2020 годах, положительно повлияла: в 2020 году ни один студент учебных заведений города Пскова не был привлечён к уголовной ответственности за сбыт наркотиков бесконтактным способом. Потому что у нас были, к сожалению, вопросы, связанные со сбытом наркотиков именно студентами: в 2018 году шесть студентов были привлечены к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и уже в настоящий момент, к сожалению, отбывают в местах лишения свободы реальные сроки.

– Реальные сроки? Наверно, это и повлияло: среда небольшая.

– Да. Даже лица, ранее не судимые, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, которые непосредственно сбывали наркотические вещества бесконтактным способом, впервые привлекались и получили от 9 до 12 лет лишения свободы.

– Сурово.

– Да. С ними мы непосредственно проводили профработу. Был подготовлен фильм «в реалиях»: основными «героями» являлись как раз те студенты, которые сбывали наркотические вещества. Съёмки производились в момент задержания, в момент нахождения в изоляторе временного содержания, и спустя полгода мы их уже засняли в следственном изоляторе, где на самом деле люди понимают, куда они попали (но, к сожалению, не всегда). Вот почему всё-таки необходимо донести информацию о том, что лёгких денег не бывает.

– Да уж точно, стоит ли того?

– Да, стоит ли. Организаторы, администраторы интернет-магазинов психологию человека, естественно, понимают очень хорошо. Если в основном у населения заработная плата – один-два раза в месяц, то здесь заработная плата приходит непосредственно за сделанную работу где-то примерно раз в неделю.

– Сразу, быстро и относительно лёгкие деньги, как кажется вначале.

– Да. К сожалению, многие надеются на себя, думают: «Я поработаю, потом брошу». Могу сказать, что никто не бросает. Бросают только тогда, когда, к сожалению, наступает ответственность и когда мы уже непосредственно их задерживаем. И осознание приходит в течение 5-7 минут после задержания.

– И наверно, карьера не такая уж длинная, серьёзные накопления вряд ли возможны.

– Да, так называемые рядовые пехотинцы – это закладчики. Жизнь закладчика – от трёх до четырёх месяцев, не больше. Никто не задумывается о том, почему есть свободные места, почему есть потребность в закладчиках. Всё потому, что сотрудник органов внутренних дел изобличает данных лиц, и лица идут в места лишения свободы.

– Было бы всё чудесно, безопасно и денежно – вакансий бы не возникало, это точно.

– Конечно.

Псковский кокаин

– Подытоживая дела последних месяцев, можно отметить что-то резонансное, необычное?

– На ум приходит изобличение последних лет. В 2020 году были задержаны, изобличены граждане, которые занимались изготовлением наркотического средства «кокаин».

– В Пскове?

– Да, в Псковской области.

– Это же вещество из южных краев.

– Да, из Колумбии, Бангкока, совершенно верно.

– Неужели добирается и сюда?

– Могу сказать, что это единственная лаборатория в мире, где производили кокаин. Данным гражданам удалось провести синтез кокаина.

– Синтетического?

– Синтез кокаина. Это не синтетический кокаин: они выводили из определённого растения алкалоиды и в последующем проводили четыре стадии изготовления. Так вот, им удалось получить непосредственно природный кокаин.

– Талантливые люди.

– Да, это очень талантливые люди. Если заглянуть в историю, первым у нас ещё в 1896 году провёл синтез кокаина химик Вильштеттер, второй великий химик – это Николай Преображенский, провёл синтез в 1936 году. И вот третьи – два гражданина в Псковской области, которые своими «трудами» изготовили кокаин.

– Их задержали?

– Их задержали, было изъято 854 грамма кокаина: в 2020 году это третье по объёму изъятие в России.

– Это большой объём?

– Для кокаина это большой объём, это особо крупный размер, поэтому третьи по значимости по изъятию кокаина.

– Жаль, что такие таланты тратятся не на то. Видимо, они тоже получат реальные сроки, раз вы говорите, что это большой объём.

– Да.

– Но могли бы принести пользу в другой сфере.

– Конечно.

– Тем не менее это урок для других, что лёгких денег не бывает, и поэтому лучше задуматься о каких-то других возможностях, чтобы применить свои таланты.

– Да.