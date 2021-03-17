Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой

12:02, 17 марта 2021, ПАИ

15 мая в Пскове, если не помешают известные обстоятельства, пройдёт Праздник псковского пирога. Если до этого его несколько раз проводили на чистом энтузиазме и своими силами, то в этот раз частично финансирование будет осуществляться за счёт средств Фонда президентских грантов, которые получил Псковский областной союз туриндустрии.

В эфире ПАИ-live один из соорганизаторов праздника Ольга Банникова расскажет, какими будут псковские пироги в этот раз, вспомнит, как всё начиналось, и предположит, во что праздник может вылиться в будущем.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.