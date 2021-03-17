0
12:52
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
12:48
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
12:22
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
12:16
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
12:02
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
11:17
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
11:10
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Еще новости
Общество

Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой

15 мая в Пскове, если не помешают известные обстоятельства, пройдёт Праздник псковского пирога. Если до этого его несколько раз проводили на чистом энтузиазме и своими силами, то в этот раз частично финансирование будет осуществляться за счёт средств Фонда президентских грантов, которые получил Псковский областной союз туриндустрии.

В эфире ПАИ-live один из соорганизаторов праздника Ольга Банникова расскажет, какими будут псковские пироги в этот раз, вспомнит, как всё начиналось, и предположит, во что праздник может вылиться в будущем.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой О недолгой «карьере» закладчиков и о псковских криминальных гениях – в интервью с Сергеем Титовым О городской среде, цифровизации и волонтёрах – в интервью с Михаилом Васильевым Всё о голосовании за объекты благоустройства в Псковской области – в интервью с Сергеем Граховым Единственную в мире лабораторию по производству природного кокаина выявили в Псковской области Титов: «Карьера» закладчика наркотиков в Псковской области заканчивается за 3-4 месяца В 70% случаев наркотики в Псковской области сбываются через закладки и тайники Сергей Титов: За сбыт наркотиков можно получить срок больше, чем за убийство
Посмотреть все материалы сюжета >>>
  • Сюжет
  • Псковский пирог
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой Конкурс среди школ на самый вкусный пирог планируется провести в Пскове Праздник псковского пирога впервые получил господдержку О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой Тарас Кулакевич выиграл «Забег официантов» на Празднике псковского пирога Более 50 кулинаров принесли угощения на Праздник псковского пирога Начался праздник псковского пирога Поехать в Прибалтику, Пушкинские Горы и Себеж смогут победители фотоконкурса на празднике псковского пирога Призы и дипломы получат пекари на празднике псковского пирога - 2019
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
17 марта 2021
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
17 марта 2021
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
17 марта 2021
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
17 марта 2021
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
17 марта 2021
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
17 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
17 марта 2021
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 марта 2021
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...