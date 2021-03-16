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80-летняя жительница Пскова перевела мошенникам 860 тысяч рублей

80-летняя жительница Пскова перевела мошенникам 860 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с её счёта несанкционированно могут списать денежные средства. И чтобы предотвратить это противоправное деяние, необходимо перечислить сбережения пенсионерки на «безопасный» счет. Псковичка прислушалась к рекомендации незнакомца и перевела на указанный счет 860 тысяч рублей.

Когда потерпевшая поняла, что стала очередной жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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