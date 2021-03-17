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Общество

Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации

17 марта председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко посетила с рабочим визитом Новоржевский филиал Пушкиногорской межрайонной больницы, чтобы проверить готовность медорганизации к программе по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона. 

В 2021 году в поликлинике Новоржевского филиала запланирован капитальный ремонт, будет проведена отделка 3-го этажа и лестничного марша. На эти цели будет выделено 10 млн рублей.  

Отдельно председатель комитета по здравоохранению Псковской области осмотрела в поликлинике пункт вакцинации. Всего в Новоржевский район было поставлено 450 доз вакцины, полностью прошли вакцинацию уже 314 жителей. В медучреждении имеется небольшой запас вакцины как первого, так и второго компонента.

Напомним, что региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области разработал областной комитет по здравоохранению. Она утверждена Минздравом и Правительством РФ.

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