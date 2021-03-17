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Общество

Полицейские и общественники провели рейд по общежитиям ПсковГУ

Студентов предупредили об ответственности за приобретение и хранение наркотиков. Фото ПАИ

Псковские полицейские и общественники приняли участие в совместном рейде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Пскову. В ходе этого межведомственного профилактического мероприятия проверяющие посетили общежития Псковского государственного университета.

Сотрудники ряда полицейских служб, представители Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, дирекции общежитий, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Пскова провели профилактические беседы со студентами, проживающими в трёх общежитиях.

Им вручили материалы и буклеты с указанием контактных телефонов правоохранительных органов, организаций профилактики и адресов сайтов добровольческих организаций. А участковые уполномоченные полиции передали подопечным тематические памятки по предупреждению мошеннических проявлений. В ходе общения студенческой молодёжи рассказали о предусмотренной законодательством ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Подобного рода проверки будут проводиться полицией и в дальнейшем.

Данный рейд осуществлялся в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Напомним, что эта акция, стартовавшая 15 марта, направлена на предупреждение распространения наркомании, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также повышение уровня осведомлённости населения о последствиях употребления наркотических средств.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову регулярно проверяют места массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи, организовывают профилактические беседы и лекции о вреде употребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте.

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