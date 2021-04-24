280 дворовых территорий благоустроили в Псковской области за четыре года

15:11, 24 апреля 2021, ПАИ

С 2017 по 2020 годы в Псковской области благоустроили 280 дворовых, 225 общественных и пять парковых территорий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на всероссийском селекторном совещании партии «Единая Россия» на тему «Формирование комфортной городской среды», которое прошло 24 апреля в режиме видео-конференц-связи, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Михаил Ведерников также отметил, что в настоящее время в Псковской области реализуются четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

На реализацию этих мероприятий было направлено более 1 млрд рублей.

Отметим, что во всероссийском селекторном совещании принимали участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.