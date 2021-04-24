Победительница псковской акции «Губернаторский дневник» рассказала о работе моделью

15:55, 24 апреля 2021, ПАИ

Дважды ставшая победительницей акции «Губернаторский дневник» Мария Пуговкина рассказала о встрече с губернатором и работе моделью. Как пишет «Комсомольская правда – Псков» Мария Пуговкина является победительницей акции в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах.

За прошедшие годы Мария Пуговкина успела стать успешной юной моделью.

Об участии в акции «Губернаторский дневник», впечатлениях от чаепития с губернатором и работе девушки в модельном агентстве читайте на сайте «Комсомольской правды – Псков».