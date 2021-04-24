Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественного и полезного лука

22:12, 24 апреля 2021, ПАИ

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Специалисты Роспотребнадзора на сайте «Здоровое питание» рассказали, как правильно выбрать репчатый лук.

Лук - это очень ценный продукт, обладающий противомикробным свойством. Наиболее полезен он в сыром виде, а при термической обработке часть витаминов теряется.

Что нужно знать, чтобы выбрать хороший лук:

1) Поверхность лука должна быть сухой и твердой. Если лук влажный или мягкий, то он испортился;

2) Луковица должна быть достаточно тяжелой. Если вес луковицы не соответствует её размеру, то внутри она может оказаться высохшей;

3) На поверхности лука не должно быть пятен, точек, следов жизнедеятельности насекомых и механических повреждений;

4) Чем светлее репчатый лук, тем более резким вкусом он обладает;

5) Если вы собираетесь хранить лук долго, то важно помнить, что красный лук хранится меньше других;

Хранить луковицы лучше в сухом помещении при комнатной температуре, либо в сухом ящике с хорошей вентиляцией. Перед хранением луковицы важно полностью высушить.