В Псковской области при хорошей динамике выздоровления выявлено 45 новых случаев коронавируса

21:59, 25 апреля 2021, ПАИ

В Псковской области при хорошей динамике выздоровления выявлено 45 новых случаев коронавируса, сообщил в своем insnagram-аккаунте Михаил Ведерников.

«Плюс 45 новых случаев при 217 выписавшихся. Динамика выздоровления радует, но при этом в статистике смертности еще два человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал губернатор.

Глава региона посоветовал псковичам относиться к своему здоровью бережно, не забывать обращаться к врачам за консультацией и лечением, а также своевременно записываться на вакцинацию.