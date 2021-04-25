В Псковской области при хорошей динамике выздоровления выявлено 45 новых случаев коронавируса
В Псковской области при хорошей динамике выздоровления выявлено 45 новых случаев коронавируса, сообщил в своем insnagram-аккаунте Михаил Ведерников.
«Плюс 45 новых случаев при 217 выписавшихся. Динамика выздоровления радует, но при этом в статистике смертности еще два человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал губернатор.
Глава региона посоветовал псковичам относиться к своему здоровью бережно, не забывать обращаться к врачам за консультацией и лечением, а также своевременно записываться на вакцинацию.
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