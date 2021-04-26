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Общество

Голосование за объекты благоустройства началось в Псковской области

26 апреля по всей России стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе 60.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый житель Псковской области в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за представленные территории или дизайн-проекты по благоустройству. Всего на голосование заявлено 96 объектов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, как лучше сделать набережную. Поэтому платформа выведет городскую среду в России на качественно новый уровень», – прокомментировал старт голосования заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Платформа – один из наиболее эффективных инструментов вовлечения граждан в вопросы благоустройства. Она упростит и систематизирует опрос граждан в части городской среды во всех регионах России, поможет им принимать участие в формировании облика своих городов, сделает так, чтобы их пожелания и потребности учитывались при работе с территориями.

Голосование устроено максимально просто – пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в 2022 году. Проголосовать можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 200 добровольцев. Проголосовать помогут и они, для волонтеров разработано специальное приложение, для регистрации в котором понадобится только номер телефона.

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.

Отметим, Минстроем России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

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