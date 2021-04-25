Золото и серебро взяли псковские велогонщики на соревнованиях в Сочи

10:40, 26 апреля 2021, ПАИ

Спортсмены Центра спортивной подготовки взяли золото и серебро на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту-шоссе, соревнования прошли в Сочи в 66-й раз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра.

Псковскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Некрасов Константин, Шерстнев Тимофей и Фирсанов Сергей.

Соревнования прошли в пять этапов, общая дистанция велогонки составила 529,5 км.

По результатам общего зачета лучшее время показал МСМК Сергей Фирсанов — неоднократный участник гонок в Сочи. Второе место занял представитель Санкт-Петербурга и замкнул тройку призеров Константин Некрасов.