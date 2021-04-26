В Москве госпитализировали актрису Светлану Светличную с подозрением на инсульт

19:31, 26 апреля 2021, ПАИ

В Москве госпитализировали актрису Светлану Светличную. Заслуженную артистку РСФСР доставили в клиническую больницу имени Юдина в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили агентству новостей «Москва» в справочной медучреждения, актриса находится в неврологическом отделении. В некоторых СМИ появилась информация, что 80-летняя Светличная была госпитализирована с подозрением на инсульт.