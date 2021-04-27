День российского парламентаризма отмечается 27 апреля

08:55, 27 апреля 2021, ПАИ

27 апреля отмечается День российского парламентаризма, праздник был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Об этом пишет портал calend.ru.

Памятная дата должна была привлечь внимание широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, популяризации этой деятельности.

В этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи — первый в истории страны демократический институт. Поэтому и выбрана была такая дата. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.