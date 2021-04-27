Браконьер из Печорского района наловил рыбы на 4 млн рублей

10:03, 27 апреля 2021, ПАИ

В Печорском районе задержали браконьера, который выловил крупную партию водных биологических ресурсов, не имея товарно-сопроводительных документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

В районе населенного пункта Моложва в автомобиле 37-летнего мужчины пограничники обнаружили 58 ящиков с рыбой. У задержанного изъяли порядка пяти тысяч экземпляров рыб, среди которых почти тысяча особей судака непромыслового размера, более 200 экземпляров щуки, на вылов которой в настоящее время установлен запрет, а также другие виды рыб.

Ущерб водным биологическим ресурсам России составил порядка 4 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.