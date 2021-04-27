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Общество

26 волонтёрских центров для оказания помощи в голосовании за объекты благоустройства работают в Псковской области

В Псковской области открыты 26 волонтёрских центров для оказания информационной помощи в рамках онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Голосование стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. Все это время в волонтёрских пунктах можно будет получить информационную помощь для последующего голосования дома или техническую поддержку с тем, чтобы сразу сделать свой выбор.

Участвовать в выборе объектов благоустройства могут все жители Псковской области в возрасте от 14 лет. В рамках проекта в регионе представлены к голосованию 96 территорий.

Голосование устроено максимально просто – пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые, по его мнению, нужно благоустроить. Проголосовать можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги».

Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В настоящее время за конкурсные объекты жители региона отдали уже более 1 тыс. голосов.

Отметим, Минстроем России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

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