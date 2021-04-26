Семикратный чемпион России Андрей Жигунов выиграл ралли «Голубые озёра – 2021»

10:54, 27 апреля 2021, ПАИ

Пилот, семикратный чемпион России по ралли, мастер спорта из Москвы Андрей Жигунов выиграл ралли «Голубые озёра – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта региона.

Маршрут гонки пролегал по дорогам Пустошкинского района. Дистанция составила 201 км, в том числе четыре грунтовых допа общей протяженностью 82,35 километра. Дополнительным испытанием для водителей стала переменчивая погода, в которой яркое солнце чередовалось со снегом.

На церемонии открытия ралли перед спортсменами выступили глава Пустошкинского района Светлана Василькова и президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич. Накануне ралли при содействии отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД по Псковской области, УМВД «Себежский» и администраций районов был проведён конкурс детского рисунка на тему автоспорта и безопасности. Победители конкурса получили подарки от руководителя гонки. А за день до старта со школьниками встретился мастер спорта международного класса Андрей Жигунов.

Олег Мыслевич вручил удостоверение мастера спорта чемпионке России 2019 года псковичке Юлии Пащинской. По итогам ежегодного «Бала чемпионов» автогонщица получила в подарок памятные часы от губернатора Псковской области.

Из 42 стартовавших в ралли гонку закончили 38 машин. Большинство сходов произошло по техническим причинам. В результате немногочисленных вылетов с трассы никто не пострадал.

Награждение победителей прошло на площади Пустошки. Производитель сыров терпеливого созревания торговая марка КАБОШ поощрила своей продукцией быстрейшие экипажи на СУ3 и СУ4 «КАБОШ». Призёры номинации «Наша классика» получили дополнительные награды и от организаторов серии KRAMAR Rally Cup. Собственное пышное награждение провели представители LADA Rally Cup.

Призерами ралли «Голубые озера – 2021» стали:

Наша классика и KRAMAR Rally Cup.

1 место – Владимир Степанов, Елизавета Савко (СПб), ВАЗ 21053;

2 место – Сергей Богданов, Александра Чудновская (СПб), ВАЗ 21053;

3 место – Александр Тоскин, Андрей Симонов (СПб), ВАЗ 2105.

1400Н

1 место – Вячеслав Никонов, Алексей Крылов (СПб), LADA Granta;

2 место – Дмитрий Горчаков, Петр Богачёв (МСК), LADA Granta;

3 место – Павел Девятых (Березовский, Свердловская обл.), Олег Заварницын (ЕКТ), LADA Granta.

1600Н

1 место – Дмитрий Воронов, Виктор Позерн (СПб), LADA Granta;

2 место – Владимир Степанов, Елизавета Савко (СПб), ВАЗ 21053;

3 место – Олег Асосков, Екатерина Григорьева (МСК), Volksvagen Polo;

2000Н

1 место – Александр Сакаданов, Максим Караяниди (Сочи), Honda Civic;

2 место – Иван Бессуднов, Антон Гусев (МСК), BMW 318 Ti;

3 место – Михаил Алексеев, Юлия Пащинская (СПб), Ford Fiesta Mk7;

Абсолютный зачёт

1 место – Андрей Жигунов, Игорь Тер-Оганесьянц (МСК), Mitsubishi Lancer EVO-IX;

2 место – Павел Козлов, Юрий Куликов (СПб), Mitsubishi Lancer EVO-IX;

3 место – Павел Щербаков, Александр Потёсов (СПб), LADA Granta MR.

Командный зачёт

1 место – R8

2 место – Pargolovo Cross / Addinol

Следующий этап Кубка России Псковская область примет в начале июля в Опочецком и Себежском районах.