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Общество

13 летних террас готовятся к открытию в Пскове

В Пскове готовятся к открытию летние кафе и веранды. Сколько их будет, когда они откроются и какие надежды с ними связывают рестораторы, выяснил «АиФ-Псков».

Заместитель главы администрации города Павел Волков рассказал, что период работы летних кафе определен с 1 апреля по 1 ноября. В данный момент от предпринимателей и организаций поступило 13 заявлений на установку летних террас. 9 из них будут расположены на Октябрьском проспекте, еще 3 — также в центре города. Одна веранда появится на Запсковье.

Павел Волков добавил, что размещение летних террас на территории, прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания, осуществляется без проведения конкурсных процедур и носит заявительный характер. Для заключения договора необходимо представить соответствующие документы и наличие места размещения в схеме нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории Пскова. Установить веранду может только собственник кафе или ресторана.

Владельцам летних кафе необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Остаются в силе все правила по профилактике коронавирусной инфекции: необходимость соблюдения социальной дистанции, обработка поверхностей, масочный режим.

Представители ресторанного бизнеса готовы встречать гостей, как только позволят погодные условия.

Полную карту размещения летних кафе можно найти на сайте газеты.

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