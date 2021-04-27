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Новое пособие детям от 8 до 16 лет планируют выплачивать с 1 июля

Фото: pixabay.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предполагает, что неполные семьи, доход которых меньше прожиточного минимума, начнут получать дополнительную материальную поддержку уже с 1 июля. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Дополнительные выплаты на детей назначены в рамках реализации Послания Президента Федеральному Собранию. Вячеслав Володин рассчитывает, что выплаты начнутся уже с 1 июля.

«Мы надеемся, что как только законы вступят с силу, одномоментно с этим все нормативные акты будут выпущены. И люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку. Она очень нужна», — отметил председатель.

26 апреля в Госдуму внесли первые законодательные инициативы о выплате пособий на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях, о 100-процентной оплате больничных по уходу за детьми до семи лет и о выплатах беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

«Пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом», - сообщил Вячеслав Володин.

По словам спикера, данные поправки уже направлены в профильные комитеты Госдумы и регионы.

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