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Страна и мир

Российские школьники уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендуем школам не работать (4-7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», - заявил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину продлить майские праздники за счет дней между ними. Глава государства поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, с сохранением зарплаты с 4 по 7 мая. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

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