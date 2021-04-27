Российские школьники уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. Об этом пишет РИА Новости.
«Рекомендуем школам не работать (4-7 мая), учреждениям дополнительного образования (тоже)», - заявил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину продлить майские праздники за счет дней между ними. Глава государства поддержал эту идею и 23 апреля подписал соответствующий указ: дни с 1 по 10 мая будут нерабочими, с сохранением зарплаты с 4 по 7 мая. Такое решение приняли, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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