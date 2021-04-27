В комитете по транспорту прокомментировали большие утренние пробки в Пскове

17:27, 27 апреля 2021, ПАИ

В утренние часы-пик на Рижском проспекте в Пскове образовывается крупная автомобильная пробка в сторону центра. Причиной заторов является ограниченное движение транспортных средств по Октябрьскому проспекту, где в настоящее время производится ремонт, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Скопление автомобилей существенно замедляет работу общественного транспорта на востребованных псковичами маршрутах и увеличивает интервалы движения автобусов, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров.

Водителей призывают объективно оценивать дорожную обстановку в часы-пик и выбирать альтернативные пути движения. Для этого можно воспользоваться интернет-сервисами Яндекс.Пробки, Пробки.Онлайн и другими.