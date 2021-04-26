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Спорт

Псковичка стала чемпионкой России по настольному теннису среди спортсменов с поражением ОДА

Спортсменка Центра спортивной подготовки Васильева Александра заняла первое место на чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражениями ОДА, состязания прошли в городе Алексин на учебно-тренировочной базе Министерства спорта Российской Федерации «Ока». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра.

Чемпионат проводит Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие 96 теннисистов из 29 регионов страны. 26-27 апреля проходят личные соревнования, с 28-29 апреля - командные.

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