Псковичка стала чемпионкой России по настольному теннису среди спортсменов с поражением ОДА
Спортсменка Центра спортивной подготовки Васильева Александра заняла первое место на чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражениями ОДА, состязания прошли в городе Алексин на учебно-тренировочной базе Министерства спорта Российской Федерации «Ока». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра.
Чемпионат проводит Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие 96 теннисистов из 29 регионов страны. 26-27 апреля проходят личные соревнования, с 28-29 апреля - командные.
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