«Губернаторский дневник» призывает к участию не только отличников

19:39, 27 апреля 2021, ПАИ

Родители стали спрашивать: возможно ли участие в акции «Губернаторский дневник» ребёнка, если он не является круглым отличником?

Издание «Комсомольская правда в Пскове» успокоило: «Можно!»

Напомним, именно областная «Комсомолка» является автором идеи, которую назвали «Губернаторский дневник».

В акции могут принять участие все школьники Псковской области со 2-го по 11-ый классы. В 2021 году не нужно заполнять бланки по результатам кажого триместра. Отличные оценки заносятся в единый бланк. Но «Комсомольская правда в Пскове» напоминает, что итоги успеваемости подводятся за каждый триместр: осень, зиму и весну. Если ребёнок не вытянул на победу осенью, он может побороться за право пойти к губернатору Псковской области на чай в другом триместре.

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