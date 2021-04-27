«Губернаторский дневник» призывает к участию не только отличников
Родители стали спрашивать: возможно ли участие в акции «Губернаторский дневник» ребёнка, если он не является круглым отличником?
Издание «Комсомольская правда в Пскове» успокоило: «Можно!»
Напомним, именно областная «Комсомолка» является автором идеи, которую назвали «Губернаторский дневник».
В акции могут принять участие все школьники Псковской области со 2-го по 11-ый классы. В 2021 году не нужно заполнять бланки по результатам кажого триместра. Отличные оценки заносятся в единый бланк. Но «Комсомольская правда в Пскове» напоминает, что итоги успеваемости подводятся за каждый триместр: осень, зиму и весну. Если ребёнок не вытянул на победу осенью, он может побороться за право пойти к губернатору Псковской области на чай в другом триместре.
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